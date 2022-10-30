«Спартак» провел лучший первый круг по набранным очкам с последнего чемпионского сезона
В Москве завершился матч 15-го тура РПЛ, в котором «Спартак» на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 1:0.
Спартак
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В Москве завершился матч 15-го тура РПЛ, в котором «Спартак» на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 1:0.
«Спартак» демонстрирует лучший первый круг по количеству набранных очков (32 очка) с последнего чемпионского сезона (2016/17). Тогда он набрал 37 очков после 15 туров (Opta).
Также красно-белые провели один из лучших первых кругов по забитым голам (37). Лишь в 1993-м (40) и 1994-м (39) они отправили в ворота соперников больше 37 мячей.