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20:10 (мск), источник: Sport24

«Спартак» провел лучший первый круг по набранным очкам с последнего чемпионского сезона

В Москве завершился матч 15-го тура РПЛ, в котором «Спартак» на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 1:0.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» демонстрирует лучший первый круг по количеству набранных очков (32 очка) с последнего чемпионского сезона (2016/17). Тогда он набрал 37 очков после 15 туров (Opta).

Также красно-белые провели один из лучших первых кругов по забитым голам (37). Лишь в 1993-м (40) и 1994-м (39) они отправили в ворота соперников больше 37 мячей.

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