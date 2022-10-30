«Спартак» провел лучший первый круг по набранным очкам с последнего чемпионского сезона

«Спартак» демонстрирует лучший первый круг по количеству набранных очков (32 очка) с последнего чемпионского сезона (2016/17). Тогда он набрал 37 очков после 15 туров (Opta).

Также красно-белые провели один из лучших первых кругов по забитым голам (37). Лишь в 1993-м (40) и 1994-м (39) они отправили в ворота соперников больше 37 мячей.