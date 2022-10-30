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21:32 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 15 матчей

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургской команды.

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре.

Единственный мяч на 87-й минуте с пенальти забил Далер Кузяев.

«Краснодар» не может обыграть «Зенит» в девяти матчах подряд. За этот период команда семь раз проиграла и дважды сыграла вничью. В последний раз «Краснодар» смог обыграть петербургскую команду 7 апреля 2018 года (2:1).

«Зенит» одержал третью победу подряд в чемпионате России. Ранее команда обыграла «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Сочи» (7:0). Беспроигрышная серия «Зенита» в играх национального первенства составляет 15 матчей (12 побед, 3 ничьих). В последний раз сине-бело-голубые потерпели поражение в РПЛ во встрече против «Пари НН» (0:1) в последнем туре прошлого сезона.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 15 матчах. «Краснодар» располагается на шестом месте с 24 очками. В следующем туре «Зенит» 5 ноября примет грозненский «Ахмат». «Краснодар» в этот же день на выезде встретится с воронежским «Факелом».

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