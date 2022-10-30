Сейвы Сафонова могли дать надежду «Спартаку». Но «Зенит» забил с пенальти

«Зенит» победил в Краснодаре и завершил первый круг РПЛ без поражений. Сергей Семак идёт на рекорд.

«Зенит» приехал в Краснодар без Деяна Ловрена — у капитана петербургской команды было недомогание, и хорват оказался не готов к матчу. Снова в заявке отсутствовали Даниил Одоевский и Матео Кассьерра. Таким образом колумбийский нападающий завершит первый круг РПЛ без голов. У команды Александра Сторожука тоже была свежая потеря: Олакунле Олусегун не попал в заявку после того, как получил повреждение в прошлом туре. В списке травмированных игроков «быков» нигериец добавился к Александру Черникову и Жоау Педро.

«Краснодар» начал игру с агрессивного высокого прессинга — зенитовцы не возражали. Чувствовали, что через передачи низом могут разбивать давление соперника и получать свободное пространство на чужой половине поля. Но отрезок с такой игрой продолжался недолго и не принёс особой выгоды ни хозяевам, ни гостям, а после этого сине-бело-голубые включились на сто процентов и заработали серию угловых. Потом инициатива переходила из рук в руки, из ног в ноги. Обе команды стремились быстро доставлять мяч вперёд, комбинировать на скорости и вступали в контрпрессинг после потери. Поэтому игра увлекала.

«Краснодар», контролируя мяч, заставлял зенитовцев тратить много сил на отбор. Сторожук хорошо подготовил свою команду к матчу с чемпионом. Однако, несмотря на высокую интенсивность, голкиперы Матвей Сафонов и Михаил Кержаков почти не имели серьёзной работы. Игроки группы атаки проигрывали эпизоды оппонентам-разрушителям (особенно впечатляли единоборства с участием Родригао и Джона Кордобы), не хватало последнего паса или удара. Брак мешал создавать голевые моменты. Первый удар в створ состоялся лишь на исходе получаса, да и тот был неопасным. Кристиан Рамирес забил бы издали, только если бы мокрый от дождя мяч выскользнул из рук Кержакова.

«Зенит» до перерыва тоже всего однажды пробил в створ. Настоящую красоту мог сотворить Вендел, который сначала прервал крутым подкатом контрвыпад «Краснодара», а затем сам же завершил атаку сине-бело-голубых, пробив из-за штрафной — Сафонов вытащил непростой мяч.

На второй тайм не вышел Нурали Алип, заменявший сегодня Ловрена в основе «Зенита». Казахстанец хуже справлялся с Кордобой, нежели Родригао: колумбиец ещё перед перерывом посадил его на карточку, заработав опасный штрафной. Семак логично рассудил, что оставлять Алипа на поле опасно. После перерыва Родригао переместился с позиции правого центрального защитника левее, а его место занял Дмитрий Чистяков. Остаётся удивляться, почему ещё недавно игрок сборной России, превратился лишь в четвёртого центрбека «Зенита».

Зенитовцы увеличили процент владения мячом, а краснодарцы, показалось, подустали играть в чемпионском темпе. Стали оставлять больше свободных зон. Поэтому команда Семака получала явные голевые моменты. Клаудиньо простил «быков», нанеся очень плохой удар из убойной позиции, Сергеев ушёл от Кайо после шикарной длинной передачи Родригао и чуть-чуть не попал в цель. Менее опасен, чем обычно, был Малком, но самый дорогой игрок РПЛ выдавал сумасшедший объём работы на команду, пахал в защите. И именно он на 72-й минуте нанёс первый удар «Зенита» в створ после перерыва.

За четверть часа до конца игры Семак удивил двойной заменой: «Зенит» заканчивал матч без чистого нападающего и своего главного волшебника — ушли с поля Сергеев и Клаудиньо. Но этот неожиданный ход тренера сработал. Сперва мог забить свежий Андрей Мостовой, который должен доказывать Семаку с нуля после недавнего конфликта, а на 86-й минуте сине-бело-голубые заработали пенальти: Рамирес испортил сейв Сафонова, сыграв рукой в штрафной. Вытащить удар Далера Кузяева с «точки» голкипер «Краснодара» и сборной России уже не сумел — очень спокойно пробил хавбек, отправив мяч в угол.