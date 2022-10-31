Промес вновь лучший бомбардир, «Зенит» сохранил отрыв. Завершился первый круг РПЛ

Программа 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами. В этот день екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Сочи», самарские «Крылья Советов» обыграли «Пари Нижний Новгород», московский «Спартак» оказался сильнее столичного «Торпедо», петербургский «Зенит» победил «Краснодар».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 19:30 Краснодар 0 Зенит 1

В заключительном матче тура и первой половины чемпионата «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте забил полузащитник Далер Кузяев, который реализовал пенальти. «Зенит» во второй раз завершил первую часть чемпионата России без поражений, петербургская команда показала такой же результат в сезоне-2010. Такое же достижение покорялось «Локомотиву» в сезоне-2005 и «Динамо» в сезоне-1994. Бело-голубые не уступили в своих первых 15 матчах, но в официальной игре 15-го тура потерпели поражение от ЦСКА (2:4), та встреча была перенесена и проведена позднее.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что игра с «Краснодаром» получилась интересной и напряженной. «Первый тайм у нас не совсем получился — было не то, что мы бы хотели видеть с точки зрения качества игры, движения, интенсивности, давления, прессинга, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — Второй тайм был очень хороший — мы довольны тем, что прибавили, что создавали хорошие моменты, смогли забить один мяч. Хотелось бы забить больше, чтобы не было нервотрепки в концовке, но такие матчи тоже очень нужны для команды, для проявления характера».

По мнению автора победного мяча Кузяева, матч с «Краснодаром» стал одним из самых сложных для «Зенита» в первом круге. «Не думаю, что это (долгая дорога и не самая хорошая погода — прим. ТАСС) повлияло на ход игры, — сказал Кузяев, комментарий которого приводит пресс-служба “Зенита”. — Тем более “Краснодару” постоянно приходится ездить на автобусах, поездах, летать на самолетах, поэтому ничего страшного, что один раз так слетали. Можно сказать, весь день провели вместе, еще больше сплотились, и это способствовало сегодняшней победе».

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В последний раз сине-бело-голубые потерпели поражение в РПЛ 21 мая во встрече против «Пари НН» (0:1) в последнем туре прошлого сезона. При этом петербургская команда дважды проиграла в этом сезоне в матчах группового этапа Фонбет — Кубка России. 14 сентября «Зенит» на выезде уступил «Крыльям Советов» (0:2), 29 сентября команда в гостях проиграла «Спартаку» (0:3).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 15 матчах. «Краснодар» располагается на шестом месте с 24 очками. В следующем туре «Зенит» 5 ноября примет грозненский «Ахмат». «Краснодар» в этот же день на выезде встретится с воронежским «Факелом».

«Спартак» переиграл «Торпедо» в московском дерби

В другом матче дня «Спартак» на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил нидерландский полузащитник Квинси Промес. Этот гол стал 12-м для футболиста «Спартака» в текущем сезоне РПЛ, он позволил ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров. В тройке лучших с 11 голами находятся бразильский полузащитник «Зенита» Малком и форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 16:30 Спартак 1 Торпедо 0

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что команда будет работать над реализацией моментов. «Этим и прекрасен футбол, неважно, на каком месте находятся команды, неважно, сколько очков они набрали до этого момента, важно то, когда они выходят на поле и что показывают там, — сказал Абаскаль журналистам. — С первой минуты мы контролировали ход игры, но так бывает, когда ты не забиваешь, в первом тайме мы имели опасные моменты, но не смогли выйти вперед. Мы верили до конца, шли вперед, старались забить, чтобы увеличить преимущество. Естественно, мы будем работать над контролем игры, над реализацией моментов».

Его коллега из «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что доволен своими футболистами в матче со «Спартаком». «Первые 15 минут мы играли так, как планировали, потом немного отдали инициативу, — сказал тренер, комментарий которого приводит пресс-служба черно-белых. — Во втором тайме после пропущенного мяча вынуждены были открываться, поэтому получили несколько быстрых атак, заменами нейтрализовали ситуацию. Доволен футболистами, поблагодарил их после игры. На мой взгляд, качество нашей игры улучшается, единственное — не хватает мастерства в завершении атак, будем работать над этим».

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил, что победа над «Торпедо» далась тяжело команде. «Последние пять игр, если не ошибаюсь, “Торпедо” играло 1:0 и 0:1, — сказал он журналистам. — Знали, что будет трудно вскрыть оборону, сегодня так и получилось — вскрыли и забили». Футболисты «Спартака» провели матч в ретро-форме с классическим ромбом. «Это часть истории, но выходить в футболке “Спартака” — большая честь, и каждый в раздевалке об этом знает, — подчеркнул Джикия. — Что касается самой футболки, она красивая, надеюсь, еще получится в ней сыграть».

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что у команды есть шанс побороться за чемпионство в этом сезоне. «Результат положительный! Есть шанс побороться за титул! Главное — не потерять позиции. И попытаться выиграть в следующем матче с “Зенитом”, — сказал Каррера, комментарий которого приводит газета “Спорт-экспресс”.

Матч с «Торпедо» стал 200-м для полузащитника Романа Зобнина в составе красно-белых. Футболист, перешедший в команду в 2016 году, является чемпионом России сезона-2016/17, победителем Кубка России сезона-2021/22, обладателем суперкубка страны 2017 года. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, «Торпедо» с 6 очками располагается на последней, 16-й позиции. В следующем туре «Спартак» 5 ноября на выезде сыграет с «Сочи», «Торпедо» днем позже дома встретится с «Крыльями Советов».

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«Урал» прервал победную серию

Также в воскресенье «Урал» на выезде сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. В составе «Сочи» забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа (28) и Мусса Сиссако (76), у «Урала» голы забили Юрий Газинский (31) и Алексей Каштанов (78, с пенальти). Екатеринбургская команда прервала серию из шести побед во всех турнирах, ранее уральцы обыграли московский «Локомотив» (4:2), подмосковные «Химки» (2:1), «Ростов» (2:1) и самарские «Крылья Советов» (2:1) в РПЛ, а также «Торпедо» (1:0) и «Сочи» (3:2) в групповом этапе Кубка России.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 14:00 Сочи 2 Урал 2

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что в команде расстроены прервавшейся серией команды из шести побед. «Сейчас у нас новая серия — без поражений семь игр, тоже хорошая серия», — сказал Иванов ТАСС. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что его команда была обязана обыгрывать «Урал». «Просто обязаны были выигрывать, учитывая, что мы им два раза проиграли в кубке страны», — сказал Рубашко ТАСС.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах. «Урал» с 17 очками располагается на десятой позиции. В следующем туре «Сочи» 5 ноября дома сыграет со «Спартаком», «Урал» днем позже примет «Локомотив».

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Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 14:00 Крылья Советов 2 Нижний Новгород 1

В другом матче дня «Крылья Советов» на своем поле одержали волевую победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1), забив оба гола в компенсированное ко второму тайму время, отличились Роман Евгеньев и Гленн Бейл, автором забитого мяча у нижегородской команды стал Тимур Сулейманов. На 79-й минуте после второй желтой карточки был удален защитник «Пари НН» Данил Пенчиков, на восьмой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил Кирилл Гоцук. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал эту победу самарцев заслуженной. «Хорошая игра — набрали три важных очка, вдвойне важно, что выиграли у соседа по турнирной таблице при своих болельщиках», — сказал он ТАСС.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 15 матчах. «Пари НН» с 13 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Торпедо» 6 ноября, «Пари НН» днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.

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