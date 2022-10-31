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10:07 (мск), источник: Sports.Ru

Сергей Семак: Не только у «Зенита» легионеры играют ведущую роль. В «Спартаке» Промес — почти полкоманды, в ЦСКА — Карраскаль, Медина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об идее провести матч между сборными России и легионеров РПЛ.

Краснодар
Зенит
Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Недавно прозвучала идея о проведении матча между сборной России и сборной легионеров Премьер-лиги. В вашем клубе очень много легионеров, «Зенит» — та команда, где они играют очень важную роль, при этом не все играют в своих национальных сборных. Как бы вы отнеслись к предложению возглавить такую сборную легионеров в матче против сборной России?

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— Это вопрос сложный, но посмотреть такой матч мне было бы достаточно интересно. Не только у нас легионеры играют ведущую роль — посмотрите на ЦСКА: Карраскаль, Медина, в «Спартаке» Промес — практически полкоманды сейчас.

Иностранцы приходят, они добавляют уровня и качества, а наши игроки подтягиваются. Это вопрос нормальной конкуренции. Если наши игроки будут выделяться своим уровнем…

Думаю, у руководства «Краснодара» тоже нет мыслей о том, чтобы пригласить иностранного вратаря, потому что там есть Сафонов, который является одним из лучших в чемпионате. Есть Сперцян, который тоже один из лучших, и не надо на эту позицию иностранца, потому что конкуренцию, которая есть, он может выиграть у других игроков.

Это хорошо, и сильные россияне в любом случае играют. А тем, кто не играет, нужно расти и двигаться вперед, чтобы составлять реальную конкуренцию иностранным игрокам. Это здорово, когда есть возможность конкурировать с сильными игроками для того, чтобы расти.

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— Если бы вам предложили выйти на тренерском мостике команды легионеров, как бы вы отнеслись? Видите ли вы в этом что-то новое для себя?

— Нет, кроме интересной вывески я ничего не вижу.

Работа тренера сборной — это другое. Что там можно наиграть или сделать что-то в глобальном смысле, когда команда соберется на два-три дня? Между работой тренера сборной и клуба — большое отличие.

Кроме вывески, глобальных плюсов в таком матче с точки зрения тренерского роста найти сложно.

— Если будет еще один ретро-матч «Зенита» и «Спартака», на поле выйдете?

— Нет. Я с удовольствием посмотрю такой матч, что я уже делал неоднократно, — приводит слова главного тренера «Зенита» официальный сайт петербургского клуба.

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