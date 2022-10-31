В «Химках» извинились за поведение Спартака Гогниева на матче с «Динамо»

«Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.



Главный тренер команды — пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.



Футбольный клуб “Химки” проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного», — сказано в заявлении команды в телеграм-канале.