Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате страны, сообщает пресс-служба клуба.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате страны, сообщает пресс-служба клуба.
Выездная победа над «Краснодаром» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ стала для главного тренера сине-бело-голубых 92-й в чемпионате России.
Топ-5 главных тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате: