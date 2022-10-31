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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

В России высказались о судьбе Алипа в «Зените»

Телеграм-канал «Честность — не порок» считает, что «Зенит» подпишет защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

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Источник: ФК "Зенит"

«Что касается центральных защитников, найти в России кого-то стоящего крайне сложно. Кто поедет из легионеров, сказать сложно, с учетом того, что нет еврокубков. Вариант только засыпать деньгами. Поэтому, мне кажется, подпишут на постоянку Алипа для ротации. И будут искать еще одного», — пишет источник.

Напомним, что Алип находится в «Зените» в аренде до конца года. Правами на игрока обладает алматинский «Кайрат». В текущем сезоне РПЛ он принял участие в трех матчах.

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