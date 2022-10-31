В России высказались о судьбе Алипа в «Зените»

«Что касается центральных защитников, найти в России кого-то стоящего крайне сложно. Кто поедет из легионеров, сказать сложно, с учетом того, что нет еврокубков. Вариант только засыпать деньгами. Поэтому, мне кажется, подпишут на постоянку Алипа для ротации. И будут искать еще одного», — пишет источник.