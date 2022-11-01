Ваноли допустил, что однажды вернется в «Спартак»
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли не исключил, что однажды может вернуться в команду.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли не исключил, что однажды может вернуться в команду.
Ваноли возглавил «Спартак» по ходу сезона-2021/22 и покинул клуб по его окончании. Итальянский специалист стал с командой обладателем Кубка России, в чемпионате России «красно-белые» заняли 10-е место.
«Во-первых, скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой как “Спартак” стало большой удачей. Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом! — цитирует Ваноли “Спорт-Экспресс”. — Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в “Спартаке”. Но, думаю, однажды могу туда вернуться. В качестве главного тренера? Да».
«Скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру (Леониду) Федуну за веру в меня», — добавил Ваноли.