Ваноли допустил, что однажды вернется в «Спартак»

«Во-первых, скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой как “Спартак” стало большой удачей. Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом! — цитирует Ваноли “Спорт-Экспресс”. — Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в “Спартаке”. Но, думаю, однажды могу туда вернуться. В качестве главного тренера? Да».