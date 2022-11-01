Фабрицио Романо: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Лондонский клуб считает россиянина одним из главных футбольных талантов настоящего и будущего, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в прошлое летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока из «Динамо» в «Челси» за € 12,6 млн. Однако сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств.