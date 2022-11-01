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13:29 (мск), источник: Sports.Ru

Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ

Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему игроку октября в Мир РПЛ.

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Источник: Sports.Ru

В список кандидатов вошли:

  • Малком («Зенит») — 5 мячей и 1 голевая в 5 матчах;
  • Квинси Промес («Спартак») — 4 гола и 3 голевые в 4 матчах;
  • Федор Чалов (ЦСКА) — 5 голов в 5 матчах;
  • Владимир Сычевой («Оренбург») — 6 голов и 1 голевая в 5 матчах;
  • Алексей Каштанов («Урал») — 4 гола и 3 голевые в 5 матчах.

Лучший игрок месяца будет выбран по итогам трех голосований — среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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