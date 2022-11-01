Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ
Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему игроку октября в Мир РПЛ.
Спартак
ЦСКА
Зенит
Урал
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
В список кандидатов вошли:
Лучший игрок месяца будет выбран по итогам трех голосований — среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.