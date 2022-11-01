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16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ

Статистические показатели первой половины чемпионата.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Завершившийся первый круг РПЛ по ряду показателей стал рекордным в истории российских чемпионатов.

Скажем, «Зенит» набрал 39 очков, повторив высший показатель турнира, который до этого был у «Спартака-Алания» — 1995 и «Зенита» — 2010. Для Сергея Семака, выигравшего четыре последних чемпионата России, нынешний круг стал лучшим в карьере. Ранее специалист никогда не добирался даже до отметки в 35 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» завершил первый круг с разностью мячей 44−5. Атака сине-бело-голубых установила новый рекорд чемпионатов России. Ранее 40 голов получалось забить только у «Спартака» Олега Романцева в 1993 году.

В прошлом сезоне зенитовцы вплотную подбирались к результату красно-белых, а сейчас уверенно его перекрыли. Интересно, что «Спартак» Гильермо Абаскаля попал в историческую пятерку с 37 голами, показав третий результат в XXI веке.

Источник: Спорт-Экспресс

По качеству обороны «Зенит» — 2022/23 делит второе место в истории с «Рубином» Курбана Бердыева. Надежнее в защите играл только «Локомотив» — 2005, который в 15 турах пропустил всего лишь три гола. Кстати, ни казанцы, ни железнодорожники в тех сезонах не смогли выиграть золото, довольствовавшись только бронзовыми медалями.

Источник: Спорт-Экспресс

Противоположностью «Зенита» в этом сезоне выступает «Торпедо», которое в 15 турах набрало всего-навсего шесть очков. Хуже первый круг проводили только совершенно безнадежные «Тюмень» — 1998 и нижегородский «Локомотив» — 2000.

Не удалось спастись и «Ротору» — 2004 с «Анжи» — 2013/14, которые в свое время показали результат, идентичный торпедовскому.

Источник: Спорт-Экспресс

Атака черно-белых тоже не производит впечатления. В первом круге торпедовцы забили семь голов. Меньше в истории чемпионатов России забивали только «Факел» — 1997, «Арсенал» — 2016/17, все тот же нижегородский «Локо» — 2000 и «Урал» — 2021/22. Причем туляки и уральцы, несмотря на слабость атаки, в результате смогли спастись от вылета.

Источник: Спорт-Экспресс

Звание худшей обороны нынешнего чемпионата делят «Оренбург» и «Химки», пропускающие по 2,27 гола за игру.

Источник: Спорт-Экспресс

За предыдущие 30 сезонов чаще позволяли отличиться соперникам лишь «Ростов» — 2014/15 (на один мяч) и «Тюмень» — 1998, в воротах которой побывало целых 43 мяча.

Кирилл Бурдаков

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