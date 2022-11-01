«Это не провал, а реалии». Каким был самый серьёзный кризис Семака в «Зените»

Удивительно, но «Зенит» при Семаке не всегда был таким мощным. Хотя к тотальному превосходству быстро привыкаешь. И уже кажется, что Питер = непобедимость. Словно никогда не было проблем, конкуренции, кризисов. Однако даже беглый взгляд в прошлое это опровергает. Семак точно хорошо помнит сезон-2020/2021. И поэтому в ближайшее время не употребит слово «гегемония». Скорее — серьёзный труд под большим давлением. И это тоже правда.

Телепортируемся на пару лет назад. Конец ноября 2020 года. В РПЛ сыграно 15 туров. Открываем таблицу и смотрим на первое место. Кто у нас там? Совсем не «Зенит». ЦСКА набрал 32 очка и опережает всех конкурентов. А ниже — удивительная плотность: «Зенит» — 31, «Спартак» — 29, «Динамо» — 27. Бороться и бороться. И главное — лидерство ЦСКА — это не то чтобы случайность. К примеру, после 12-го тура на первом месте вообще шёл «Спартак» с «+3» от «Зенита». С 11-го по 17-й тур Питер слетел с первой строчки. И на то было куча причин.

Мы помним тот самый посткоронавирусный сезон. Команды экстренно доигрывали прошлый чемпионат в жутком графике, а через пару недель запускали новый. Именно в тот период начали массово сдавать тесты на ковид, заболевать им, изолироваться и отправлять на игры молодёжные составы. Неудивительно, что «Зенит» шёл не идеально — к 15-му туру у него было два поражения (от «Динамо» и «Рубина») и четыре ничьих. Для сравнения: сейчас 0 поражений и две ничьих, которых легко можно было избежать.

Дальше добавилась Лига чемпионов — самый провальный групповой этап для Семака. Пять поражений и одна ничья с «Лацио» за полтора месяца. Разность забитых-пропущенных мячей — «-9». И ладно ещё «Боруссия». Но три от «Брюгге» выглядели катастрофой.

Мало кто углублялся в детали. Не особо замечали, что в двух последних матчах ЛЧ на позиции центрального защитника выходил Прохин. А чуть ли не главными опциями на усиление были Мусаев, Шамкин и Жирков. «Зениту» жутко не везло с игроками в те полтора месяца: кто-то вылетал из-за травм, кто-то из-за коронавируса. Малком сыграл только в трёх матчах, Вендел выглядел унылой копией себя нынешнего. А в воротах играл Кержаков. В общем, картина мрачная.

«Не считаю это провалом. Это реалии. Чуда не случилось, учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси, Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно», — так комментировал Семак очередное поражение в ЛЧ.

Ещё в тот сезон появилась уже знакомая проблема. Нападающие очень мало забивали. Шесть голов от Дзюбы к 15-му туру — неплохо, но совсем не праймово. Учитывая, что три из них он забил безнадёжной «Уфе». У Азмуна аналогичные цифры. В ЛЧ оба форварда вообще забыли, как играть. Естественно, в конце осени это отражалось на РПЛ. В 15-м и 16-м турах «Зенит» дважды сыграл вничью — с «Ахматом» и «Арсеналом». Параллельно наступила активная фаза обсуждения — а нужен ли этой команде Семак? В ЛЧ — полная грусть, в чемпионате тоже нет побед. Появились новости, что последние матчи декабря в РПЛ с «Динамо» и «Спартаком» решающие для будущего Сергея. Но в них случились две убедительные победы, а вместе с ними — возвращение на первое место.

Дальше — зимние сборы и ожидание весеннего старта. Он вышел неидеальным — вылет из Кубка, ничья и поражение в чемпионате. Но потом — семь побед в девяти матчах, в том числе запоминающаяся — над «Локомотивом» — 6:1. И третий чемпионский титул подряд. К тому времени все уже забыли об осенних неудачах. Тяжёлые полгода Семак прошёл достойно. Но самое важное — не потерял контроль над командой и вернул её в лидеры. Хотя в любой момент всё могло пойти по-другому.