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10:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS объявил дату рассмотрения апелляции российских клубов на решение ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 ноября рассмотрит апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими командами, сообщается на официальном сайте суда.

Зенит
Динамо
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

В августе петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин» подали протест на решение ФИФА продлить разрешение для иностранных игроков приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года.

ФИФА продлила разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами из-за ситуации на Украине в июне. Согласно решению ФИФА, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС) или Украинскую ассоциацию футбола, не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года. Предыдущее аналогичное разрешение ФИФА действовало до лета 2022 года.

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