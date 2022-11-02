CAS объявил дату рассмотрения апелляции российских клубов на решение ФИФА

В августе петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин» подали протест на решение ФИФА продлить разрешение для иностранных игроков приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года.

ФИФА продлила разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами из-за ситуации на Украине в июне. Согласно решению ФИФА, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС) или Украинскую ассоциацию футбола, не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года. Предыдущее аналогичное разрешение ФИФА действовало до лета 2022 года.