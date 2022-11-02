Легенда «Спартака» заявил, что не считает Семака хорошим тренером

«У нас Романцев выигрывал девять чемпионатов России, воспитал большое количество футболистов. А сейчас Семак четыре раза подряд стал победителем, выиграет еще пятый раз. И что, говорить, что он лучший?» — заявил «Матч ТВ» Гаврилов.

«Я против того, что иностранцы делают результат — это не наши доморощенные ребята. Вот были Лобановский, Ахалкаци, Бесков, они воспитали сотни футболистов. И это заслуга тренеров. Маслов из “Торпедо” воспитал Воронина, Стрельцова и остальных, поэтому мы всех и помним. Бесков сколько воспитал поколений? Где бы он ни работал, везде у него играли футболисты высокого уровня. <…> А сейчас Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, и мы говорим, что он хороший тренер. Да нет, он не хороший тренер. Кого Семак воспитал? Практически нет никого», — сказал Гаврилов.