Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ
Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему тренеру октября в Мир РПЛ.
Зенит
Спартак
Ахмат
Оренбург
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В список кандидатов вошли:
Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований — среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.