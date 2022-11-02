Текущие события
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
14:00
Родина
Звезда СПб
Футбол. Кубок России
16:00
Акрон
Пересвет
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Волга
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
Динамо Вл
Футбол. Кубок России
19:00
Шинник
Кубань
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Бенфика
Футбол. Еврокубки
1.11
Ливерпуль
Наполи
20
Футбол. Еврокубки
1.11
Рейнджерс
Аякс
13
Футбол. Еврокубки
1.11
Бавария
Интер
20
Футбол. Еврокубки
1.11
Виктория Пл
Барселона
24
Футбол. Еврокубки
1.11
Спортинг
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
1.11
Марсель
Тоттенхэм Хотспур
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
30.10
Краснодар
Зенит
01
30.10
Спартак
Торпедо
10
30.10
Крылья Советов
Нижний Новгород
21
30.10
Сочи
Урал
22
29.10
Локомотив
ЦСКА
01
29.10
Ахмат
Ростов
12
29.10
Динамо
Химки
61
28.10
Оренбург
Факел
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:06 (мск), источник: Sports.Ru

Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ

Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему тренеру октября в Мир РПЛ.

Зенит
Спартак
Ахмат
Оренбург
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

В список кандидатов вошли:

  • Сергей Семак («Зенит») — 13 очков в 5 матчах, 1-е место;
  • Гильермо Абаскаль («Спартак») — 13 очков в 5 матчах, 2-е место;
  • Сергей Ташуев («Ахмат») — 9 очков в 5 матчах, 7-е место;
  • Марцел Личка («Оренбург») — 10 очков в 5 матчах, 8-е место;
  • Виктор Гончаренко («Урал») — 13 очков в 5 матчах, 10-е место.

Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований — среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь