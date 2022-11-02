Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ

Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований — среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.