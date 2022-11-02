Ваноли: смотреть, как сейчас играет «Спартак», доставляет мне внутренние страдания

«Повлиял ли на мой уход из “Спартака” результат финала Кубка России? Нет. Ни в один из моментов ни перед финалом, ни после него ни секунды не думал о том, что его результат как-то повлияет на мое решение. У меня было намерение оставаться в “Спартаке” долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения.



Скажу вам больше: смотреть на то, как сейчас играет “Спартак”, доставляет мне некоторые внутренние страдания. Ведь я не с ними. Но, с другой стороны, его успехи — это гордость и для меня. Они показывают именно то, что было у меня в голове, что я планировал. “Спартак” приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул.



Уход из “Спартака” — это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь», — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».