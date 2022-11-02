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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Попов — о 4-м месте «Амкара» в 2008 году: Был указ, что «Динамо» должно стать третьим

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича о том, что он бы точно выиграл чемпионство со «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

«На тот момент он мог выиграть чемпионат. Тогда не было столько игроков в лиге, которые бы прошли через иностранных тренеров. Иностранцы принесли в наш футбол тактику европейского уровня. Возможно, если бы у него был “Спартак”, он бы занял место в тройке.

Наше четвертое место — стечение обстоятельств, мы тоже должны были быть в тройке. Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Было много сдерживающих факторов. Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами. Ходили слухи, что был указ, что «Динамо» должно стать третьим. Думаю, это справедливо«, — сказал Попов “СЭ”.

54-летний черногорский специалист также был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

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