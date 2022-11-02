«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба

51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В текущем сезоне российской Премьер-лиги команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров. В следующем матче команда встретится с московским «Спартаком», который расположился на втором месте с 32 набранными очками.