Владелец «Сочи» Ротенберг об отставке Гаранина: «Я никого не увольнял»

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отправить старшего тренера в отставку.

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко также заявил, что информация об увольнении Гаранина не соответствует действительности.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.