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17:03 (мск), источник: Sports.Ru

Владелец «Сочи» Ротенберг об отставке Гаранина: «Я никого не увольнял»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отправить старшего тренера в отставку.

Я никого не увольнял!

Борис Ротенберг
владелец футбольного клуба «Сочи»

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко также заявил, что информация об увольнении Гаранина не соответствует действительности.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.

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