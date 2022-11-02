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18:37 (мск), источник: Sport24

Орлов: Чем раньше Гогниев покинет «Химки», тем лучше. Таких людей нельзя пускать в РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

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Источник: Sport24

Гогниев был удален с поля во время матча 15-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:6), затем в грубой форме говорил с корреспондентом «Матч ТВ» в подтрибунном помещении.

"Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.

По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение. Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола", — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

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