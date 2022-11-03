Форвард «Оренбурга» Сычевой рассказал, сколько зарабатывал в Крыму на складе автозапчастей

«С детства постоянно играл на улице — не было какой-то школы. Обычно детей в школу отдают, учат передачи отдавать. Я играл на улицах, потом пришёл в секцию в родном Красноперекопске. Тренер сказал: “Делать тебе тут нечего, давай тебя отправим в Симферополь”. Ему тоже понравилась моя креативность, желание, то, как я играю необычно.



Пришёл в дубль “Крымтеплицы”. Не тренировался — просто на игры приезжал. Работал параллельно на складе автозапчастей, выживал как мог. Зарплата на складе? 20 с копейками. Мне хватало денег, плюс за каждую игру давали по 4−5 тысяч. Мне было достаточно в тот момент. Сколько у тебя есть, на столько ты и пытаешься выжить», — приводит слова Сычевого «Матч ТВ».