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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Диего Лаксальт: не вижу поводов покинуть Россию

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о возможном уходе из клуба.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Если я ещё этого не сделал, то это лишь по той причине, что мне здесь хорошо. Я пока не вижу поводов ни для себя, ни для своей семьи, по которым мне нужно было бы покинуть Россию. Мы счастливы здесь. Да, само собой, нельзя отрицать сложность политической ситуации и всего происходящего вокруг. Однако сейчас не то время, чтобы уезжать.

Разговоров много. Но вне зависимости от ситуации я на своей работе. Руководство “Динамо” предоставило мне возможность приехать, когда этой ситуации не было. Только потом всё поменялось в мире не в лучшую сторону. Я чувствую поддержку клуба. Мне, моей жене, моей дочке здесь хорошо. А всё негативное в конце концов должно закончиться», — приводит слова Лаксальта Metaratings.

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