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13:04 (мск)

«Сочи» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Очередные три очка для красно-белых.

Спартак
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

«Сочи» — команда контрастов. В мае клуб отмечал второе место в РПЛ, спустя полгода он оказался в кризисе. Тренер Гаранин не смог заменить Федотова и был отправлен в отставку. После первого круга сочинцы на 9-м месте, в Кубке России — 4 поражения, а в последних 10 матчах в обоих турнирах — лишь две победы. Главное, что бросается в глаза, сочинцы пропустили 31 гол — это уже больше, чем за весь прошлый чемпионат (30). В защите не хватает Родригао, ушедшего в «Зенит», замену ему так и не нашли. В атаке тоже все грустно, у форвардов Мелкадзе и Сарвели 7 мячей на двоих. Тащит Нобоа, но у него большинство голов с пенальти.

«Спартак» завершил первый круг на втором месте, в 7 очках от «Зенита». У красно-белых как раз все в порядке с атакой, тут царят Промес (12 голов) и Соболев (7 голов). В последних матчах в основу попадает и Николсон. При этом со скамейки всегда может усилить игру Зиньковский. В обороне у красно-белых порядок по меркам РПЛ — третье место по пропущенным голам (16). И всех этих результатов Абаскаль добивается несмотря на травмы игроков основы. Давно выбыли Мозес и Мартинс, в октябре повреждения получили Умяров и Литвинов. Но в воротах надежно играет Селихов, Джикия в центре защиты тоже держит уровень.

На что ставить

«Сочи» — «Спартак»

«Сочи» часто обыгрывал красно-белых в последние годы, были яркие матчи, скандальные. Однако тут хозяевам сложно будет что-то противопоставить такому мощному «Спартаку». Еще одно сильное качество Абаскаля — если у команды что-то не получается, он умеет менять игру через замены и другую тактику. Так он уже несколько раз дожимал соперников, в какой-то момент давление «Спартака» у чужой штрафной становится невыносимым, и команды допускают ошибки. Москвичи забили всего один гол в прошлом туре «Торпедо», хотя шансов было гораздо больше. Тут Промес и Соболев не должны растранжирить много моментов. Выбираем здесь победу «Спартака», тем более она оценивается достаточно высоко. БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,11 на то, что красно-белые выиграют.

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