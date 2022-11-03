Судья Фролов ошибочно назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды “Сочи” на 69-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды “Сочи” № 45 Ивана Миладиновича за майку атакующего игрока команды “Урал” № 79 Алексея Каштанова, по мнению большинства членов комиссии, не являлась наказуемой, так как она не привела к очевидному препятствованию продвижению соперника к мячу, а нападающий явно преувеличил последствия этой задержки, на что указывает характер падения, не соответствующий характеру единоборства.



Комиссия отмечает необоснованность вмешательства VAR в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибки судьи в его первоначальном решении продолжить игру», — говорится в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.