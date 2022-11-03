Сычевой — лучший игрок октября в РПЛ. У него 6 голов и 1 пас в 5 матчах месяца за «Оренбург»
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой — Winline игрок октября в РПЛ.
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой — Winline игрок октября в РПЛ.
За футболиста, забившего шесть голов и отдавшего одну результативную передачу в пяти матчах октября в Мир РПЛ, проголосовали все легенды РПЛ. Также он получил четыре из пяти голосов экспертов телеканала «Матч Премьер».
В голосовании болельщиков победил нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 5 голов в 5 матчах чемпионата.
Помимо Сычевого и Чалова, на приз лучшему игроку октября в РПЛ претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Алексей Каштанов («Урал»).