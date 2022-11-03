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13:08 (мск), источник: Московский комсомолец

Юран заявил, что до Нового года возглавит футбольный клуб из РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что до конца текущего года вернется к тренерской работе в клубе высшего российского дивизиона.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, 53-летний Юран покинул подмосковный клуб в августе этого года.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», — цитирует Юрана РИА Новости.

Ранее в различных СМИ сообщалось, что Юран рассматривается на пост главного тренера в московском «Локомотива» и «Нижнем Новгороде», также появлялась информация о возможном возвращении специалиста в «Химки».

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