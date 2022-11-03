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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять клубов Нижнего Новгорода представили единую форму ко Дню народного единства

Пять спортивных клубов Нижнего Новгорода презентовали единую игровую форму в рамках проекта «Вместе за Нижний». Акция приурочена ко Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород».

Нижний Новгород
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», хоккейный клуб «Торпедо», баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород», волейбольный клуб АСК и мини-футбольный клуб «Торпедо» проведут ближайшие домашние матчи в игровой форме единого стиля. Узор на экипировке каждой команды создан из наиболее узнаваемых архитектурных элементов Нижнего Новгорода. Главный элемент паттерна — нить, которая символизирует единение, связанность объектов и команд.

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«У каждого из нас свой путь. Свой стиль. Но каждый в своём деле стремится, чтобы его успех разделил весь город, потому что сила Нижнего — в единстве. Нижний вдохновляет. Ритмом, атмосферой. Сочетанием технологий и традиций. Своими местами силы. Энергией ярмарки и преображением пакгаузов, красотой купеческих усадеб и новаторскими творениями Шухова и Шехтеля. Нижний создан силой тысяч историй. И, объединяясь, мы вместе создаём их будущие сюжеты уже сегодня. Вместе за Нижний!» — написано в сообщении клуба.

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