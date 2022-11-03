КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тысяч рублей

«По рапорту делегата и протоколу матча рассматривали следующие нарушения. Не все игроки “Химок” прошли через микст-зону — штраф 50 тысяч рублей. Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС, с ним был юрист клуба. Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две жёлтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании.



Второй эпизод — высказывание Гогниева в адрес Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял. Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями — оскорбительное. Решение — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учётом автоматической дисквалификации и назначить штраф — 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.