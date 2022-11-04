Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Гончаренко победил в голосовании телеэкспертов и занял второе место в опросе болельщиков, на несколько процентов уступив наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Также тренер «Урала» набрал два голоса из пяти от экспертов РПЛ (столько же только у Марцела Лички из «Оренбурга»). По суммарному итогу всех опросов именно Виктор Гончаренко стал победителем голосования.