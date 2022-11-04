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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в октябре 2022 года, информирует пресс-служба лиги.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Гончаренко победил в голосовании телеэкспертов и занял второе место в опросе болельщиков, на несколько процентов уступив наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Также тренер «Урала» набрал два голоса из пяти от экспертов РПЛ (столько же только у Марцела Лички из «Оренбурга»). По суммарному итогу всех опросов именно Виктор Гончаренко стал победителем голосования.

Напомним, «Урал» под руководством Гончаренко провёл в октябре пять матчей Российской Премьер-Лиги, добыв в них четыре победы (над «Локомотивом», «Химками», «Ростовом» и «Крыльями Советов») и одну ничью (с «Сочи»).

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