Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Оренбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Еврокубки
3.11
Пюник
Базель
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
30.10
Краснодар
Зенит
01
30.10
Спартак
Торпедо
10
30.10
Крылья Советов
Нижний Новгород
21
30.10
Сочи
Урал
22
29.10
Локомотив
ЦСКА
01
29.10
Ахмат
Ростов
12
29.10
Динамо
Химки
61
28.10
Оренбург
Факел
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Оренбурге» заявили, что не знали о желании Сычевого сменить фамилию

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин признался, что клуб не знал о желании нападающего команды Владимира Сычевого сменить фамилию.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Оренбург"

По словам функционера, смена фамилии — это личное дело спортсмена. Напомним, после забитых мячей Сычевой демонстрировал футболку с фамилией своего отчима — Писарский.

«Сычевой не обращался в клуб по поводу смены фамилии. Это его частное дело. Мы в клубе этим никак не занимались. Более того, мы, как и все, узнали об этом, когда он это продемонстрировал.

В любом случае это процедура: нужно предъявить документы, будем всё переделывать. Пока ничего прояснить не могу, потому что не занимались этим. Произойдёт ли смена фамилии в зимний перерыв? Не знаю, не разговаривал с ним. Ещё раз говорю, что это его частное дело, нас это не интересовало», — приводит слова Еремякина Legalbet.

Читайте также
Оренбург
4:1
Первый тайм: 2:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь