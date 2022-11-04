В «Оренбурге» заявили, что не знали о желании Сычевого сменить фамилию

«Сычевой не обращался в клуб по поводу смены фамилии. Это его частное дело. Мы в клубе этим никак не занимались. Более того, мы, как и все, узнали об этом, когда он это продемонстрировал.



В любом случае это процедура: нужно предъявить документы, будем всё переделывать. Пока ничего прояснить не могу, потому что не занимались этим. Произойдёт ли смена фамилии в зимний перерыв? Не знаю, не разговаривал с ним. Ещё раз говорю, что это его частное дело, нас это не интересовало», — приводит слова Еремякина Legalbet.