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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев ― о брекетах: к зубному каждый раз еду как на казнь. Боюсь их с детства

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о решении поставить зубные брекеты.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение поставить брекеты пришло само. Понял, что пора сделать зубы. Думаю, ещё годика полтора мне так ходить. Очень неприятная история. У меня были сильно кривые зубы. Я к зубному каждый раз еду как на казнь. Боюсь их с детства. Хоть анестезию делай, всё равно из кабинета весь мокрый выхожу.

У меня эта проблема с детства: молочные выпали, коренные полезли — и понеслось. На тренировке недавно Чернов случайно попал рукой по лицу, теперь у меня от брекетов две дырочки. А когда улыбаешься или ещё что-то делаешь, брекет может застрять в этой ранке ― больно. А с “Локомотивом” мячом прямо в лицо попали ― всё было разбито, всё в крови», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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