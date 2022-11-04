ЦСКА должен «Херенвену» 3,1 миллиона евро за трансфер Эджуке, пишут СМИ
ЦСКА остался должен нидерландскому футбольному клубу «Херенвен» 3,1 миллиона евро за трансфер нападающего Чидеры Эджуке, сообщает Voetbal International.
ЦСКА остался должен нидерландскому футбольному клубу «Херенвен» 3,1 миллиона евро за трансфер нападающего Чидеры Эджуке, сообщает Voetbal International.
По информации источника, ЦСКА обязан был погасить задолженность в мае. Эджуке перешел в ЦСКА из нидерландского «Херенвена» в августе 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11,5 миллиона евро.
«Это довольно большая сумма для бюджета. ЦСКА заявляет, что платежи не могут быть произведены из-за отключения платежной системы SWIFT», — сказал генеральный директор «Херенвена» Сис Руземонд.
В июле Эджуке приостановил контракт c ЦСКА, воспользовавшись разрешением ФИФА из-за ситуации на Украине. После этого он перешел на правах аренды в немецкую «Герту». В составе армейцев Эджуке провел 65 матчей и забил 10 мячей.