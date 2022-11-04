ЦСКА должен «Херенвену» 3,1 миллиона евро за трансфер Эджуке, пишут СМИ

По информации источника, ЦСКА обязан был погасить задолженность в мае. Эджуке перешел в ЦСКА из нидерландского «Херенвена» в августе 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11,5 миллиона евро.

«Это довольно большая сумма для бюджета. ЦСКА заявляет, что платежи не могут быть произведены из-за отключения платежной системы SWIFT», — сказал генеральный директор «Херенвена» Сис Руземонд.

В июле Эджуке приостановил контракт c ЦСКА, воспользовавшись разрешением ФИФА из-за ситуации на Украине. После этого он перешел на правах аренды в немецкую «Герту». В составе армейцев Эджуке провел 65 матчей и забил 10 мячей.