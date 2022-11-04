«В жизни бы не поверил!». Зайнутдинов — о новой роли в ЦСКА
Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов в интервью пресс-службе московского ЦСКА поделился мнением о своем универсализме, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов в интервью пресс-службе московского ЦСКА поделился мнением о своем универсализме, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В нынешнем сезоне РПЛ он играет за «армейцев» на новой для себя позиции центрального защитника.
— Про твой универсализм уже практически слагают легенды. Вообще, есть такая позиция на поле, помимо вратарской, на который ты еще не играл?
— В ЦСКА, наверное, сыграл на всех позициях. Даже правым защитником при Гончаренко выходил.
Если бы мне год назад сказали, что буду играть центральным защитником — в жизни бы не поверил! Хотя Василий Березуцкий, когда вернулся в тренерский штаб, сказал, что видит меня левым центральным защитником. Я ему говорил: «Василий Владимирович, ну вы прикалываетесь? Я никогда там не буду играть». Но видишь, как жизнь повернулась. Никогда не говори никогда.
— А на тренировках братья тебя уже тогда пробовали в качестве защитника?
— Нет, но Василий не раз мне говорил об этом. Видимо, он что-то знал (улыбается).
— А где лично ты себя комфортнее ощущаешь? Или уже не имеет значения?
— Уже и сам не знаю. На любой позиции нужно время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, усвоить все тонкости и нюансы. Буду приносить пользу команде везде, где меня видит тренер.
24-летний Зайнутдинов защищает цвета «армейцев» с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 13 матчей. Следующую игру в чемпионате ЦСКА проведет на своем поле с «Нижним Новгородом» 5 ноября.