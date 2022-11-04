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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

«В жизни бы не поверил!». Зайнутдинов — о новой роли в ЦСКА

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов в интервью пресс-службе московского ЦСКА поделился мнением о своем универсализме, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: pfc-cska.com

В нынешнем сезоне РПЛ он играет за «армейцев» на новой для себя позиции центрального защитника.

— Про твой универсализм уже практически слагают легенды. Вообще, есть такая позиция на поле, помимо вратарской, на который ты еще не играл?

— В ЦСКА, наверное, сыграл на всех позициях. Даже правым защитником при Гончаренко выходил.

Если бы мне год назад сказали, что буду играть центральным защитником — в жизни бы не поверил! Хотя Василий Березуцкий, когда вернулся в тренерский штаб, сказал, что видит меня левым центральным защитником. Я ему говорил: «Василий Владимирович, ну вы прикалываетесь? Я никогда там не буду играть». Но видишь, как жизнь повернулась. Никогда не говори никогда.

— А на тренировках братья тебя уже тогда пробовали в качестве защитника?

— Нет, но Василий не раз мне говорил об этом. Видимо, он что-то знал (улыбается).

— А где лично ты себя комфортнее ощущаешь? Или уже не имеет значения?

— Уже и сам не знаю. На любой позиции нужно время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, усвоить все тонкости и нюансы. Буду приносить пользу команде везде, где меня видит тренер.

24-летний Зайнутдинов защищает цвета «армейцев» с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 13 матчей. Следующую игру в чемпионате ЦСКА проведет на своем поле с «Нижним Новгородом» 5 ноября.

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