Игроки ЦСКА спровоцировали драку с фанатами «Спартака» в матче МФЛ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма столичного дерби в рамках 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча прошла в субботу на поле Академии имени Федора Черенкова и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. У победителей отличились Ярослав Крашевский (79-я минута) и Дмитрий Иванников (81), у армейцев отличился Станислав Лапинский (56).
После гола Лапинского несколько игроков ЦСКА подбежали к трибуне с активными фанатами «Спартака» и стали их провоцировать. В ответ один из фанатов прорвался на поле и вступил в драку с футболистами. Завязалась массовая потасовка, в том числе с участием запасных игроков.
В итоге арбитр матча удалил в течение нескольких минут двух футболистов ЦСКА — Матвея Мадорского (58) и Александра Грачева (62). Еще один игрок армейцев Ярослав Арбузов получил красную карточку уже в компенсированное время — на 95-й минуте.