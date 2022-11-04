Игроки ЦСКА спровоцировали драку с фанатами «Спартака» в матче МФЛ

Встреча прошла в субботу на поле Академии имени Федора Черенкова и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. У победителей отличились Ярослав Крашевский (79-я минута) и Дмитрий Иванников (81), у армейцев отличился Станислав Лапинский (56).

После гола Лапинского несколько игроков ЦСКА подбежали к трибуне с активными фанатами «Спартака» и стали их провоцировать. В ответ один из фанатов прорвался на поле и вступил в драку с футболистами. Завязалась массовая потасовка, в том числе с участием запасных игроков.