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22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Химки
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Источник: Пресс-служба "Химок"

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66).

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации. Он попал под санкции за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц встречи и неспортивное поведение. Обязанности главного тренера исполняет Георгий Джиоев.

«Химки» прервали серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Оренбург» с 22 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре «Химки» 13 ноября примут «Сочи», оренбуржцы в тот же день дома сыграют против «Краснодара».

Химки
2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
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