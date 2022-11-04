«Химки» прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации. Он попал под санкции за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц встречи и неспортивное поведение. Обязанности главного тренера исполняет Георгий Джиоев.

«Химки» прервали серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Оренбург» с 22 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре «Химки» 13 ноября примут «Сочи», оренбуржцы в тот же день дома сыграют против «Краснодара».