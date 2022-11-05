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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» отстранил главного тренера перед «Спартаком». Что происходит в клубе?

У серебряного призёра прошлого сезона проблемы не только с результатами.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 16, 5.11.2022, 14:00

Сочи-Спартак-

По нашей информации, де-факто главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин не готовит команду к сегодняшней игре со «Спартаком». Гаранин даже будет отсутствовать на тренерской скамейке и не станет руководить «Сочи» в этом матче.

По словам наших источников, в среду некоторым игрокам клуба было объявлено, что Гаранин уволен со своего поста. Но после этого ситуацию было решено немного переиграть ― решение об уходе тренера принято на 99%, но официальное объявление пока отложено.

Почему Гаранин оказался на грани отставки?

Во-первых, дело, конечно же, в результатах. За последние шесть игр в рамках РПЛ у «Сочи» одна победа ― над «Локомотивом», две ничьих и три поражения: в том числе от «Зенита» 0:7. Прямо сейчас «Сочи» занимает девятое место в чемпионате.

При этом, по нашей информации, у Гаранина было бы больше шансов остаться на посту главного тренера, если бы его поддерживали игроки. Руководство «Сочи» не планировало убирать тренера, которого назначило на долгую перспективу. Но проблема в том, что, по словам наших источников, ветераны команды не нашли с тренером общий язык. Кристиану Нобоа, Артуру Юсупову и другим возрастным игрокам «Сочи» тяжело дался переход к энергозатратному футболу. Это помешало Гаранину и стало следствием того, что тренер потерял контакт с командой.

Кто вместо Гаранина?

По нашей информации, основной вариант для руководства «Сочи» прямо сейчас ― назначить Александра Точилина исполняющим обязанности до конца осенней части сезона, а уже после договариваться с потенциальными кандидатами. Главные варианты клуба прямо сейчас — тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и экс-наставник «Локомотива» Марко Николич. Правда, в руководстве «Сочи» нет уверенности, что они смогут уговорить серба возглавить клуб.

Андрей Панков

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