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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Зенита» Кержаков: мне советуют брать на поле табуретку

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал статистику, что петербуржцы пропустили всего пять мячей в первом круге Российской Премьер-Лиги.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Многие подтрунивают на эту тему, не только футболисты. Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать на поле табуретку. На самом деле, когда соперник практически не атакует, для вратаря это худшая ситуация. Когда ты всё время в работе, ты делаешь то, что привык делать на тренировках. Нередко ловишь кураж и, даже если команда про­игрывает, а ты кучу моментов наотбивал, чувствуешь себя удовлетворенным. Если же ты сыграл на ноль в матче, где ни одного момента, психологически это непросто. Ты всё время сфокусирован, сосредоточен, а после игры ощущаешь не удовлетворение, а какую-то придавленность.

Сохранять концентрацию? Очень сложно. В день матча ты настраиваешься, утром проводишь разминку, потом — ​разминку перед игрой. Звучит стартовый свисток, и должно быть продолжение какое-то, а его нет! Проходит десять минут, двадцать, тридцать. Нет мяча! Болельщиков лучше слышно? Во время матча с “Оренбургом” мне кричали: “Иди к нам, посиди!”, — приводит слова Михаила Кержакова официальный сайт “Зенита”.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после первого круга, набрав 39 очков. Команда идёт без поражений, разница мячей — 44:5.

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