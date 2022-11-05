«Сочи» — «Спартак»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов).

Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находится на второй строчке. Команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх и отстаёт от лидирующего «Зенита» (39) на семь очков.