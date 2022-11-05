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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» — «Краснодар»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Факел
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 16, 5.11.2022, 16:30

Факел1Краснодар1

Встреча пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало матча запланировано на 16:30 мск.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Магаль, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Кривцов, Баньяц, Кевин Ленини, Кордоба.

Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2022/2023. За 15 туров воронежцы набрали двенадцать очков. Команда Дмитрия Пятибратова не может выиграть в РПЛ на протяжении девяти матчей. Краснодарский клуб занимает шестую строчку в таблице, набрав 24 очка по итогам первого круга чемпионата.

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