«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Санкт-петербургская команда занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона 2022/2023, набрав 39 очков после 15 туров. «Зенит» опережает ближайших преследователей, московский «Спартак», на семь очков. Грозненский «Ахмат» расположился на седьмом месте, набрав 23 очка.