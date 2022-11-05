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16:09 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Сочи» в матче 16-го Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Сочи.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» отличился Квинси Промес (7-я минута), в составе «Сочи» — Кирилл Заика (45).

Нападающий «Спартака» Руслан Литвинов провел первый матч после повреждения, которое он получил в игре 13-го тура РПЛ против московского ЦСКА (2:2). Футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи, заменив Александра Соболева. Из-за травмы Литвинов пропустил две игры национального первенства — с подмосковными «Химками» (5:0) и столичным «Торпедо» (1:0), а также матч группового этапа Фонбет — Кубка России против воронежского «Факела» (2:1).

«Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз московская команда потерпела поражение в игре РПЛ против «Ростова» (2:4).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. «Сочи» располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против московского «Локомотива» 12 ноября. «Сочи» на следующий день на выезде встретится с «Химками».

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1:1
Первый тайм: 1:1
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