Футболисты «Спартака» продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей

В составе «Спартака» отличился Квинси Промес (7-я минута), в составе «Сочи» — Кирилл Заика (45).

Нападающий «Спартака» Руслан Литвинов провел первый матч после повреждения, которое он получил в игре 13-го тура РПЛ против московского ЦСКА (2:2). Футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи, заменив Александра Соболева. Из-за травмы Литвинов пропустил две игры национального первенства — с подмосковными «Химками» (5:0) и столичным «Торпедо» (1:0), а также матч группового этапа Фонбет — Кубка России против воронежского «Факела» (2:1).

«Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз московская команда потерпела поражение в игре РПЛ против «Ростова» (2:4).