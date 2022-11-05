Футболисты «Спартака» продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей

В составе «Спартака» отличился Квинси Промес (7-я минута), в составе «Сочи» — Кирилл Заика (45).
Нападающий «Спартака» Руслан Литвинов провел первый матч после повреждения, которое он получил в игре 13-го тура РПЛ против московского ЦСКА (2:2). Футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи, заменив Александра Соболева. Из-за травмы Литвинов пропустил две игры национального первенства — с подмосковными «Химками» (5:0) и столичным «Торпедо» (1:0), а также матч группового этапа Фонбет — Кубка России против воронежского «Факела» (2:1).
«Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз московская команда потерпела поражение в игре РПЛ против «Ростова» (2:4).
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. «Сочи» располагается на девятой позиции с 22 очками после 16 игр. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против московского «Локомотива» 12 ноября. «Сочи» на следующий день на выезде встретится с «Химками».