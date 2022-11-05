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19:06 (мск), источник: Sports.Ru

Абаскаль об игре с «Сочи»: Второй тайм — худший отрезок «Спартака» при мне. Должны не о трансферах говорить, а больше работать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал второй тайм «Спартака» в матче с «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

Игра 16-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

«Сегодня нам не обойтись без самокритики. Мы провели отличный первый тайм, но не смогли развить свое преимущество. Не реализовали моменты, не решили судьбу матча в свою пользу досрочно. А затем, получив контроль над мячом, “Сочи” этим воспользовался.

На этом стадионе всем командам приходится сложно. Вот и нам сегодня тоже было очень непросто. “Сочи” — сильный противник. И в этом плане заработанное очко, считаю, можно занести нам в актив.

Довольно ранняя замена Александра Соболева связана с тем, что мяч плохо доходил до нападающих. Кроме того, я учитывал, что на его игре может сказываться желтая карточка, полученная в первом тайме.

Я согласен, что второй тайм сегодня — это худший отрезок “Спартака” за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому и очень техничному, могут возникать серьезные проблемы.

Мы должны правильно отреагировать на это. Не говорить о травмированных, не говорить о зимних трансферах. А думать о сегодняшнем дне и еще больше работать», — сказал главный тренер «Спартака».

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