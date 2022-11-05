«Зенит» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» дома со счетом 1:2 проиграл грозненскому «Ахмату» в домашнем матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Газпром-Арене».

В составе победителей голы забили Евгений Харин (1-я минута), Мохамед Конате (8). У «Зенита» отличился Андрей Мостовой (65), которому 5 ноября исполнилось 25 лет.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. Сине-бело-голубые проиграли в РПЛ впервые с 21 мая, когда уступили «Нижнему Новгороду» (сейчас — «Пари Нижний Новгород») со счетом 0:1.

«Зенит» проиграл на своем поле впервые с 17 февраля, тогда команда уступила испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Последнее домашнее поражение «Зенита» в РПЛ до матча с «Ахматом» датировано 3 октября 2021 года — от «Сочи» (1:2).