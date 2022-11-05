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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» упустил победу над «Факелом» в РПЛ, ведя 3:1 по ходу матча

Сегодня, 5 ноября, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже прошёл матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Факел
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Источник: РИА "Новости"

Местный «Факел» играл с «Краснодаром». Встреча закончилась результативной ничьей — 3:3.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Матвей Сафонов фактически отдал передачу Хызыру Аппаеву. Тот прошёл ближе к воротам и прострелил слева к дальней штанге на свободного Романа Акбашева, замкнувшего передачу.

На 29-й минуте «Краснодар» отыгрался: «Факелу» не удалось выбить мяч после углового, он отскочил от Егора Сорокина к Джону Кордобе, а колумбиец переправил его в ворота. В концовке первого тайма Илья Свинов сбил Кордобу в своей штрафной площади, за что «Краснодар» получил право на пенальти. Его реализовал Михайло Баньяц.

На 62-й минуте Алексей Ионов мощным ударом под перекладину увеличил голевой отрыв своей команды до двух мячей. Спустя несколько минут «Краснодар» вновь получил право на пенальти, но Кристиан Рамирес не сумел переиграть Свинова.

На 72-й Ираклий Квеквескири выполнил кручёный удар из-за пределов штрафной и отыграл один мяч.

В концовке матча Ираклий оформил дубль и принёс своей команде ничью.

«Краснодар» с 25 очками занимает в турнирной таблице седьмое место. «Факел» (13) — 13-й.

Факел
3:3
Первый тайм: 1:2
Краснодар
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