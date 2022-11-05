Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Осасуна
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:00
Аяччо
Страсбур
42
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Борнмут
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брайтон
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Кремонезе
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Краснодар
33
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Кадис
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
ЦСКА
Нижний Новгород
01
16:30
Зенит
Ахмат
12
16:30
Факел
Краснодар
33
14:00
Сочи
Спартак
11
4.11
Химки
Оренбург
20
30.10
Краснодар
Зенит
01
30.10
Спартак
Торпедо
10
30.10
Крылья Советов
Нижний Новгород
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак: Все ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2).

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Пропущенные мячи — это всегда ошибки. Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились.

Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки.

Замена Чистякова? Неуверенно смотрелся, не пошла у него игра.

Все в чемпионате ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Поражение от «Ахмата» стало для «Зенита» первым в текущем сезоне в чемпионате России. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на 6 очков.

Читайте также
Зенит
1:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь