Сенсационный провал «Зенита»! «Ахмат» сделал то, что не получилось у «Спартака» и ЦСКА

А вот и главная сенсация осени в РПЛ — «Зенит» потерпел первое поражение! Причём в Санкт-Петербурге, где не проигрывал российским командам с октября 2021-го (тогда уступили «Сочи» со счётом 1:2). То, что не удалось в этом чемпионате ни «Спартаку», ни ЦСКА, сделал «Ахмат».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 16, 5.11.2022, 16:30 Зенит 1 Ахмат 2

«Зенит» вышел на матч с «Ахматом» без своего, пожалуй, сильнейшего центрального защитника на сегодняшний день — Родригао не сыграл из-за мышечного повреждения. Зато вернулся после травмы нападающий Матео Кассьерра. Колумбиец, который, напомним, не забил ни одного гола за весь первый круг РПЛ, начал игру на скамейке запасных.

Но по первым минутам игры в Санкт-Петербурге складывалось впечатление, что на матч с командой Сергея Ташуева не вышел не только Родригао, а вообще все зенитовские бразильцы. Да и российские игроки тоже. Лидеры РПЛ были какими-то вялыми, видимо, хотели пешком обыграть «Ахмат». Возможно, на настрой сине-бело-голубых повлиял результат встречи между «Сочи» и «Спартаком», ведь главный преследователь потерял очки.

Как начал игру «Ахмат» — просто сказка! Гости открыли счёт уже на первой минуте после рывка новичка сборной России Лечи Садулаева, удара и рикошета. Хозяев вроде бы спасла штанга, однако Евгений Харин преуспел на добивании.

Но даже быстрый пропущенный гол не разбудил «Зенит». «Ахмат» был лучше заряжен на борьбу, поэтому ещё через семь минут второй мяч оказался в сетке ворот Михаила Кержакова. Дмитрий Чистяков, конечно, привёз, но и Мохамед Конате — молодец, спровоцировал ошибку соперника своим давлением. Центрфорвард «Ахмата» показал, что каждый эпизод нужно доигрывать до конца. На скамейке запасных, наверное, совсем загрустил лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов.

Более того, вскоре судья Павел Кукуян мог назначить пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Чистякова. Но в этом туре руки игроков топ-клубов, видимо, не свистят. В Сочи арбитры простили Александра Соболева, избежавшего удаления, а на «Газпром Арене» с судейским решением повезло сине-бело-голубым. Сергей Семак тут же убрал Чистякова с поля от греха подальше.

Только при счёте 0:2 лидер РПЛ включился в игру. Тем не менее при 77% владения мячом нанёс до перерыва лишь пять ударов, а в створ попал всего дважды. За 45 минут у Дугласа Сантоса накопилось 20 потерь владения, у Клаудиньо — 13, а у Малкома — 12. Хотя тот же Клаудиньо мог забить — звезде бывает достаточно одного момента. Помешал классным сейвом голкипер «Ахмата» Георги Шелия.

На второй тайм «Зенит» должен был выйти другим. Семак сделал ещё одну замену, выпустив на поле Андрея Мостового вместо Вячеслава Караваева, и перестроив команду на условную схему 3−4−3. Но команда Ташуева не гнулась! Вообще есть ощущение, что это едва ли не самый недооценённый российский тренер.

63-летний специалист очень грамотно построил игру: «Ахмат» в Санкт-Петербурге то высоко прессинговал, то садился глубоко в оборону и компактно, а, главное, организованно оборонялся. Южане хорошо перекрывали возможные направления передач. Не давали зенитовцам работать между линий, буквально висели на ногах у креативных игроков сине-бело-голубых.

Но класс есть класс — «Зенит» мог забить в любой атаке. После перерыва петербуржцы лучше растягивали оборону соперника, быстрее двигали мяч и наносили значительно больше ударов по воротам Шелии. И на 64-й минуте наконец забили! Ключевое действие совершил экс-игрок «Ахмата» Далер Кузяев, выигравший подбор и отправивший мяч Мостовому. Андрей в свою очередь ловко развернулся и точно пробил. Стало совсем горячо.

Но у «Зенита» в отличие от «Ахмата» не получилось забить второй гол сразу же после первого. Ташуев также хорошо управлял игрой за счёт замен. Хотя Кузяев мог добавить к забитому мячу голевую передачу — просто плохо пробил, завершая красивую комбинацию по центру.

Когда первое поражение в сезоне РПЛ стало громко стучаться в зенитовские двери, Семак поднял со скамейки Кассьерру. Должно же прорвать колумбийца рано или поздно! Правда, Матео и тут не повезло. Он долго не мог дождаться паузы и вошёл в игру минут через восемь после того, как его стали готовить к появлению на поле.