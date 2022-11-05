ЦСКА проиграл «Пари Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу
Армейцы впервые в сезоне проиграли на своем поле.
Армейцы впервые в сезоне проиграли на своем поле.
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «ВЭБ-Арене».
В составе победителей гол забил Виктор Александров (67-я минута).
В матче первого круга, прошедшем 31 июля в Нижнем Новгороде, команды сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА впервые в сезоне проиграл на своем поле, до этого армейцы одержали победу в пяти матчах и дважды сыграли вничью.
В перерыве матча болельщики поприветствовали женскую команду ЦСКА, которая 4 ноября во второй раз в истории стала победителем Кубка России. В финале красно-синие обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1.
В другом матче игрового дня воронежский «Факел» дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 3:3.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с московским «Динамо» 13 ноября, «Пари Нижний Новгород» 11 ноября примет грозненский «Ахмат».