ЦСКА проиграл «Пари Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «ВЭБ-Арене».

В составе победителей гол забил Виктор Александров (67-я минута).

В матче первого круга, прошедшем 31 июля в Нижнем Новгороде, команды сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА впервые в сезоне проиграл на своем поле, до этого армейцы одержали победу в пяти матчах и дважды сыграли вничью.

В перерыве матча болельщики поприветствовали женскую команду ЦСКА, которая 4 ноября во второй раз в истории стала победителем Кубка России. В финале красно-синие обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1.

В другом матче игрового дня воронежский «Факел» дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 3:3.