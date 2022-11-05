Владимир Федотов назвал коллективным безумием поражение ЦСКА от «Пари НН»

«Сказать, что у нас ничего не получилось, — ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блёклым. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всё обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием.



В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Сумасшедшее возбуждение, которого не было видно. Но при этом откуда-то оно ж появилось. Есть над чем подумать и что проанализировать.



Те попытки, что мы пытались зайти через фланги, имели катастрофическую неточность. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка — она сегодня отсутствовала», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.