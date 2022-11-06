Гендиректор «Зенита» о Чистякове: «Лучше за “Ахмат” играть с таким отношением, может. Будет серьезный разговор, публично высказывать недовольство неприемлемо»

— В какой степени имеет под собой почву информация о том, что Дмитрий Чистяков может оказаться в «Ахмате»? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул Геннадий Орлов.

— Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым поражением, тем более домашним.

Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым.