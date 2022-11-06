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00:53 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Зенита» о Чистякове: «Лучше за “Ахмат” играть с таким отношением, может. Будет серьезный разговор, публично высказывать недовольство неприемлемо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем защитника Дмитрия Чистякова, который неудачно начал матч против «Ахмата» в чемпионате России (1:2) и был заменен в первом тайме.

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АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

— В какой степени имеет под собой почву информация о том, что Дмитрий Чистяков может оказаться в «Ахмате»? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул Геннадий Орлов.

— Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым поражением, тем более домашним.

Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым.

Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, — сказал Медведев «Матч ТВ».

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1:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
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